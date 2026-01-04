دينامو زغرب يرفض 2.5 مليون يورو من الجزيرة لضم ستويكوفيتش

أكدت صحيفة كرواتية أن إدارة دينامو زغرب رفضت العرض المقدم من نادي الجزيرة الإماراتي للتعاقد مع صانع الألعاب الكرواتي لوكا ستويكوفيتش، مؤكدة تمسكها باللاعب واستمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «كرواتيان فوتبول» أن إدارة النادي الكرواتي تمسكت باستمرار اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، مبينة أن نادي الجزيرة قدم عرضاً بلغت قيمته 2.5 مليون يورو لكسب خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضافت: «دينامو زغرب أشار إلى رضاه الكامل عن مستوى ستويكوفيتش، مشدداً على أهميته في النصف الثاني من الموسم الحالي، سواء من الناحية الفنية أو في دعم أداء الفريق بشكل عام، وأن القرار يعكس ثقة إدارة دينامو زغرب في قدرات اللاعب وإسهاماته، ورغبتها في الحفاظ على استقرار الفريق وتعزيز قوته الهجومية والدفاعية مع اقتراب مباريات حاسمة في الدوري والكأس المحلية».

وتابعت: «رغم دخول اللاعب في اهتمامات أندية أخرى فإن دينامو زغرب يصر على أن ستويكوفيتش سيظل جزءاً أساسياً من خطط الفريق، مع الإشارة إلى أن أي قرار مستقبلي بشأن رحيله سيكون مرتبطاً بالعرض المالي المناسب ورغبة اللاعب الشخصية في الانتقال».

وأشارت إلى أن نادي الجزيرة تقدم بعرض أولي بلغت قيمته 2.5 مليون يورو لضم اللاعب، إلا أن إدارة دينامو زغرب سارعت إلى رفضه، معتبرة أن الرقم لا يعكس القيمة الفنية الحقيقية لستويكوفيتش، خاصة في ظل تطوره اللافت خلال الموسم الجاري، ودوره المتنامي في منظومة الفريق.

وأكملت: «النادي الكرواتي يرى أن قبول الصفقة قد يصبح ممكناً في حال رفع العرض إلى قرابة 4 ملايين يورو، سواء مع مكافآت إضافية أو دونها، وهو الرقم الذي يراه أقرب لتقييم اللاعب في سوق الانتقالات، إذ إنه رغم الموقف الحازم من إدارة النادي، يظل الملف مفتوحاً، حيث إن القرار النهائي يعتمد أيضاً على رغبة اللاعب نفسه في خوض تجربة جديدة خارج أوروبا، خصوصاً مع اهتمام أندية أخرى بالتعاقد معه».

. النادي الكرواتي قد يوافق على الصفقة حال رفع العرض إلى 4 ملايين يورو.