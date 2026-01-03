شباب الأهلي يهزم الجزيرة بثلاثية ويقترب من صدارة الدوري

حقق شباب الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه الجزيرة بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وسط حضور جماهيري قارب ثلاثة آلاف متفرج، ليُنعش حظوظه بقوة في سباق المنافسة على اللقب.

وافتتح «فرسان دبي» التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق سلطان عادل، قبل أن يعزز يوري سيزار التقدم مع انطلاقة الشوط الثاني بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 48، فيما اختتم برونو ليموس الثلاثية في الدقيقة 78، مؤكدًا تفوق الضيوف وسيطرتهم على مجريات اللقاء.

وبهذا الانتصار، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، قفز بها إلى المركز الرابع، مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين، ما يمنحه أفضلية حسابية مهمة في الجولات المقبلة.

في المقابل، تجمّد رصيد الجزيرة عند 18 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس، مع مباراة مؤجلة، في خسارة أربكت حساباته في صراع المراكز المتقدمة.

وعكس الفوز التفوق التاريخي لشباب الأهلي في المواجهات المباشرة بين الفريقين، والتي بلغت 33 مباراة، إذ حقق انتصاره السابع عشر، بينها سبعة انتصارات متتالية في آخر سبع مواجهات، مقابل 10 انتصارات للجزيرة، فيما انتهت ست مباريات بالتعادل.

كما أسهمت هذه الثلاثية في تعزيز تفوق شباب الأهلي على صعيد عدد الأهداف في المواجهات المباشرة، ليصل رصيده إلى 61 هدفًا مقابل 58 هدفًا للجزيرة.