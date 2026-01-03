كلباء يتغلب على شباب الأهلي ويتصدر دوري الصالات

تغلب فريق كلباء على مضيفه شباب الأهلي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على الصالة المغطاة بنادي شباب الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كرة قدم الصالات.

وسجل أهداف كلباء اللاعب البرازيلي جوني سانتوس، الذي أحرز «هاتريك» في الدقائق (12، 23، 38)، فيما سجل هدف شباب الأهلي اللاعب أوغوستو في الدقيقة (29).

وبهذه النتيجة، رفع كلباء رصيده إلى 19 نقطة ليتصدر جدول الترتيب، بينما تجمّد رصيد شباب الأهلي عند 4 نقاط في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى، حقق خورفكان فوزًا كبيرًا على اليرموك بنتيجة (11-0)، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي اليرموك في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.