فوز «سيتي» و«غلف يونايتد» في دوري الدرجة الأولى

حقق فريق سيتي فوزًا مهمًا على مضيفه الجزيرة الحمراء بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري الدرجة الأولى، ليرفع سيتي رصيده إلى 16 نقطة ويتقدم إلى المركز التاسع، فيما تجمّد رصيد الجزيرة الحمراء عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل أهداف سيتي كل من الإنجليزي جونور وبيكهام في الدقيقة (57)، والبرازيلي جوس نيلسون (70)، وأندرسون سالفيانو (83)، بينما أحرز هدفي الجزيرة الحمراء الإيراني سجاد كمال (48)، والإيطالي رضا حنيوي في الوقت بدل الضائع (90+1).

وفي مباراة ثانية، فاز «غلف يونايتد» على مضيفه مصفوت بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مصفوت، وسجل هدفي الفوز الزامبي جون بوسكو (63) والكاميروني إيمانويل موتالي (76). وبهذا الفوز رفع غلف يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي مصفوت في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.

وتتواصل منافسات الجولة، يوم غدٍ، بإقامة خمس مباريات تجمع الذيد مع الفجيرة، والعروبة مع الإمارات، والعربي مع يونايتد، والحمرية مع حتا، والاتفاق مع دبا الحصن.