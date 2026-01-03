غوران يُشيد بشخصية عجمان.. ورازوفيتش يؤكد: عرفنا كيف ندير المباراة

أكد مدرب عجمان الصربي، غوران توفيغدزيتش، أن فريقه قدّم مباراة تنافسية قوية ضد كلباء، رغم الظروف الصعبة التي واجهها، وفي مقدمتها النقص العددي منذ الشوط الأول.

وقال في تصريحات صحافية إن: «اللاعبين أظهروا شخصية قوية وظلوا حاضرين ذهنيًا وبدنيًا داخل الملعب، ولم يفقدوا تركيزهم رغم التعقيدات التي فرضتها مجريات اللقاء.

وأضاف:»أداء الفريق تحسّن بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، اذ عاد اللاعبون بصورة أفضل ونجحوا في فرض ضغط هجومي وخلق عدد من الفرص المحققة، إلا أن سوء الحظ وعدم التوفيق حالا دون ترجمتها إلى أهداف«.

وأشار إلى أن:»اتحاد كلباء، على العكس، نجح في استغلال فرصته الوحيدة من كرة ثابتة، وهو ما صنع الفارق في النتيجة النهائية، المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة دقيقة للحسابات، والتركيز على تصحيح مثل هذه الهفوات، خصوصًا في التعامل مع الكرات الثابتة«.

من جهته قال مدرب كلباء، الصربي، فوك رازوفيتش، ان المباراة جاءت صعبة كما توقعها، مشيرًا إلى أن فريقه بدأ اللقاء بقوة، ونجح في صناعة أكثر من فرصة، قبل أن ينجح في تسجيل هدف المباراة.

وأضاف:»الهدف منحنا أفضلية لنسير المباراة كيفما نشاء خصوصا في الشوط الثاني، والتي توقعنا فيها أن يُهاجم عجمان بكثافة بغية التعديل لقد لعبنا على الهجمات المرتدة وكان بوسعنا أن نسجل أكثر من هدف لولا اللمسة الأخيرة التي لم يكن فيها اللاعبين في أوج تركيزهم".

وكان عجمان قد سقط في فخ الخسارة أمام اتحاد كلباء بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تعقّدت مهمته إثر تعرضه لحالتي طرد متتاليتين لكل من إسماعيل مؤمن وعبد الله عباس، بواقع حالة في كل شوط، ليكمل اللقاء بتسعة لاعبين، ما استغله كلباء جيدا ليحسم المواجهة لصالحه ويخرج بالنقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، رفع كلباء رصيده إلى 15 نقطة وتقدم إلى المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد عجمان عند 13 نقطة متراجعاً إلى المركز التاسع.