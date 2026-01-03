10 حكّام خليجيين لتقييم الخيول العربية الأصيلة في بطولة عجمان الدولية

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية في نسختها الـ23 أنها استعانت بـ 10 حكّام من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز الثقة المتنامية التي تحظى بها البطولة، والمكانة التي باتت تحتلها في أوساط الملاك والمربين والخبراء، باعتبارها منصة تعتمد أعلى معايير الدقة والحياد والاحترافية في تقييم جمال الخيل العربية الأصيلة.

وتضم لجان التحكيم 3 حكّام من الإمارات، و3 من البحرين، و2 من الكويت، وحكمًا من كل من قطر والسعودية، لتقديم تقييم فني دقيق يعتمد على خبرات تراكمية في إدارة وتحكيم البطولات الإقليمية والدولية.

كما يشارك في إدارة مجريات المنافسات حكمان من الكويت والبحرين، فيما تضم اللجنة الانضباطية أربعة أعضاء من الإمارات، في توزيع مهني يضمن وضوح الصلاحيات ودقّة التنظيم.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان صحافي لها: «أن هذا التوجّه يأتي امتدادًا لنهج البطولة منذ 2019، القائم على تمكين الكفاءات الخليجية وتبادل الخبرات التحكيمية، وبناء منظومة فنية قادرة على مواكبة التطور في بطولات جمال الخيل العربية.

وأضاف البيان: «في إطار تعزيز النزاهة والشفافية، تعتمد البطولة هذا العام نظام «ربدان» للتحكيم الإلكتروني، الذي يتيح إدخال الدرجات مباشرة عبر أجهزة لوحية، واحتساب النتائج آليًا بعد استبعاد أعلى وأدنى درجة، وعرضها لحظة بلحظة على شاشات أرض الميدان والمنصات الرقمية، مما يضمن دقة وعدالة التقييم ويوازن بين الخبرة البشرية والتقنية الحديثة».

وختم البيان: «يؤكد هذا التوجه التحكيمي أن بطولة عجمان لا تركز على جمال الخيول وحده، بل تستثمر أيضًا في جودة القرار واحترافية التقييم، لتعزيز مكانتها كمنصة إقليمية موثوقة تحتفي بجمال الخيل العربية وتدعم مسيرتها المستقبلية».