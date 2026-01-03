دبا يفاجئ البطائح بهدف مهند علي ويخطف الثلاث نقاط

فاجأ دبا مضيفه البطائح وخرج بانتصار ثمين بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد خالد بن محمد، ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، وسط حضور جماهيري قارب 2000 متفرج.

وسجّل العراقي مهند علي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56، بعدما استثمر إحدى الفرص داخل منطقة الجزاء بنجاح، مانحاً فريقه تقدماً حافظ عليه حتى نهاية اللقاء بفضل التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي.

وبهذه النتيجة، رفع «النواخذة» رصيدهم إلى 6 نقاط وتقدموا إلى المركز الثالث عشر، فيما بقي رصيد البطائح عند 6 نقاط أيضاً، ليتراجع إلى المركز الأخير في جدول الترتيب.