كلباء يتغلب على عجمان ويصعد في ترتيب الدوري

حقق كلباء فوزًا ثمينًا خارج أرضه، بعدما تغلّب على مضيفه عجمان بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، بحضور جماهيري يقارب 2000 متفرج.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24 عن طريق الإيراني سامان قدوس، الذي نفّذ ركلة ثابتة مباشرة بأسلوب رائع، مسجلاً الهدف الذي منح فريقه أفضلية مبكرة حافظ عليها حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، رفع «النمور» رصيدهم إلى 15 نقطة وتقدموا إلى المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد «البرتقالي» عند 13 نقطة، متراجعاً إلى المركز التاسع.

وشهدت المباراة منعطفاً حاسماً لفريق عجمان، بعدما أكمل اللقاء بتسعة لاعبين إثر طرد إسماعيل مؤمن في الدقيقة 37، وعبدالله عباس في الوقت بدل الضائع (90+2)، ما صعّب مهمة أصحاب الأرض في العودة بالنتيجة.