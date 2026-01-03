جدول مباريات الأبيض الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة

أعلن اليوم، جدول مواعيد مباريات الأبيض الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقامة في السعودية.

وينافس الأبيض في المجموعة الثانية رفقة منتخبات: قطر، واليابان، وسورية.

ويفتتح الأبيض منافساته بمواجهة المنتخب القطري يوم الأربعاء السابع من يناير الساعة 8:30 مساء على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وفي المواجهة الثانية يلعب الأبيض مع الساموراي الياباني يوم السبت العاشر من يناير الساعة 3:30 مساء على استاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويختتم الأبيض مواجهاته في دور المجموعة بمباراته مع المنتخب السوري يوم الثلاثاء 13 يناير الساعة 8:30 مساء على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وكان مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، الأوروغوياني مارسيلو برولي أعلن قائمة الأبيض المشاركة في البطولة وتضم كل من: خالد توحيد، عدلي محمد، مرزوق البدواوي، مبارك بن زامة، منصور صالح المنهالي، أحمد مال الله، ليونارد أميسيميكو، يوسف المرزوقي، هزاع شهاب، ريتشارد أوكونور، خميس المنصوري، سولومون سوسو، علي عبدالعزيز، محمد الوافي، حازم عباس، مطر زعل، جونيور نداي، منصور المنهالي، عيسى خلفان، مايد الكاس، علي المعمري، محمد جمعة، وسلطان عادل.