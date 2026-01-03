عمار بن حميد يشهد انطلاق النسخة الـ 23 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، انطلاق النسخة الـ 23 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية، وذلك في منطقة الجرف 2.

وتُقام البطولة بدعم ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، فيما تُنظَّم منافساتها بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 302 خيل من أنقى السلالات العربية الأصيلة، تمثل نخبة الملاك وأبرز الإسطبلات على مستوى الدولة، وتستمر منافساتها حتى يوم الأحد المقبل.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن انطلاق النسخة الثالثة والعشرين من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2026 يمثل مناسبة متجددة للاحتفاء بأصالة الجواد العربي، واستحضار قيم الفروسية المتجذرة في وجدان الإمارات، باعتبارها إرثًا حضاريًا يجمع بين الجمال والاعتزاز بالهوية، ويعكس صلةً عميقةً بين الإنسان وأرضه وتاريخه.

وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، ممثلةً في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على رعايتهم الكريمة واهتمامهم المتواصل برياضة الفروسية، وما تمثله من دعم جعل دولة الإمارات منارة عالمية في هذا الميدان.

وثمّن سمو ولي عهد عجمان الرعاية الدائمة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مؤكدًا أن توجيهاته السديدة شكّلت الأساس الراسخ الذي مكّن الإمارة من احتضان أنقى سلالات الخيل العربية الأصيلة، وعرض جمالها وأصالتها ضمن بطولات رسّخت مكانة عجمان على خارطة الفروسية.

وأشار سموه إلى أن البطولة تجسّد رسالة ثقافية وإنسانية تتجاوز إطار المنافسة، إذ تعكس حرص الإمارة على صون التراث العربي الأصيل، وتعميق الارتباط بالجواد العربي الذي ظل حاضراً في تاريخ المنطقة، وموضع اعتزاز في الموروث العربي والإسلامي، بما يحمله من دلالات الشهامة والنبل.

ونوّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بجهود الشركات والمؤسسات المحلية في إمارة عجمان، وبعمل اللجنة المنظمة، وبالدور المهني لوسائل الإعلام، مؤكداً أن تكامل هذه الجهود أسهم في ترسيخ البطولة كملتقى سنوي يجمع الملاك والمربين وعشّاق الخيل العربية في أجواء تعكس أصالة الضيافة الإماراتية.

واختتم سموه تصريحه متمنياً التوفيق لجميع المشاركين، ومرحباً بضيوف الإمارة، معرباً عن أمله بأن يجد الجميع في بطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2026 تجربة ثرية وممتعة، تعكس روح المنافسة الراقية، وتؤكد استمرار عجمان في أداء رسالتها الثقافية والرياضية بما يليق بمكانة الخيل العربية في وجدان الوطن.

وتضمنت البطولة سوقاً تراثياً شكّل إحدى أبرز محطات الجذب الجماهيري، قدّم تجربة ثقافية عائلية متكاملة ضمّت مشغولات تراثية وحرفًا يدوية، إلى جانب فعاليات فنية وشعبية حيّة، وكافيهات وأركان ضيافة، مع توزيع جوائز تذكارية للزوار، إلى جانب عرض الفرقة الموسيقية العسكرية والألعاب النارية، في أجواء عكست أصالة التراث وروح الفروسية.