تيكسيرا: أتحمل المسؤولية الكاملة عن خسارة الوحدة أمام الوصل

شدد مدرب الوحدة، البرتغالي ديماس تيكسيرا، على أن فريقه قدّم أداءً تكتيكياً منظماً، على الرغم من الخسارة أمام الوصل، أمس، بهدف دون رد، سجله برايان بالاسيوس في الدقيقة 84، ضمن الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وقال في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «أتحمل المسؤولية الكاملة عن الأخطاء التي أدت إلى فقدان النقاط».

وتعتبر الخسارة الأولى للوحدة هذا الموسم، ليتجمد رصيد «أصحاب السعادة» عند 21 نقطة، ويتراجع إلى المركز الثالث في جدول الدوري.

وأوضح تيكسيرا، الذي استلم المهمة خلفاً للمدرب البرتغالي خوسيه مورايس، أن «الشوط الأول اتسم بالانضباط وقلة الفرص، بفضل التنظيم الجيد للاعبيه، وتحكمهم في إيقاع اللعب، مع الاستمرار بالطريقة نفسها في الحصة الثانية، قبل أن يأتي الخطأ الذي منح الوصل هدف الفوز».

وأضاف: «سباق الدوري لايزال مفتوحاً، والفريق سيواصل العمل والقتال حتى النهاية، من الطبيعي أننا لن نكسب كل المباريات، لكن الأهم أننا نعمل بشكل صحيح، ونعود أقوياء في المباراة المقبلة».

من جهته، أكد مدرب الوصل، السويدي مسعود ميرال، أن فريقه حصد الفوز أمام الوحدة بـ«الصبر والانضباط التكتيكي»، ما أسهم في صعود «الإمبراطور» إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.

وقال للصحافيين: «تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين عن ضرورة استغلال المساحات التي تظهر تدريجياً، وانتظار الفرصة المناسبة للتسجيل، وهو ما تحقق في النهاية».

وأضاف: «الدقائق الأخيرة شهدت توتراً طبيعياً، نظراً لأهمية النتيجة، فمثل هذه الانتصارات تخلق منافسة إيجابية داخل الفريق، وهو أمر يصب في مصلحة المجموعة».