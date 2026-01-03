النصر يعود من ملعب بني ياس «شامخاً»

حافظ النصر على سلسلة نتائجه الإيجابية في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه على مضيفه بني ياس بنتيجة 2-1، في الشامخة، أمس، ضمن الجولة الـ11 من المسابقة. وافتتح جونتاس سانتوس التسجيل للنصر بعد مجهود فردي من منتصف الملعب، أنهاه بتسديدة سكنت على يمين الحارس (18)، وعادل بني ياس النتيجة بعد سبع دقائق، إثر تمريرة سحرية من سافيور جودين إلى الحسن كوروما، الذي أودع الكرة في الشباك. واستعاد النصر تقدمه عن طريق رامون ميريز، مستغلاً عرضية مهدي قائدي، فحوّلها برأسه إلى المرمى (31). وقبل نهاية الشوط الأول، حصل بني ياس على ضربة جزاء، سددها شوكوروف، لكن عبدالله التميمي تصدى لها بنجاح (45+10). وتوالت المشكلات على بني ياس في الدقيقة 53، بتعرض لاعبه ليونيل وامبا لبطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف. ورفع النصر رصيده إلى 18 نقطة، فيما تجمد رصيد بني ياس عند سبع نقاط.