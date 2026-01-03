مدرب العين: ليس سهلاً الفوز على الشارقة 3 مرات على التوالي

شدد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، على أن «الزعيم» خرج بانتصار مستحق على الشارقة بهدف دون مقابل، سجله حسين رحيمي في الدقيقة 55، في قمة الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال في تصريحات صحافية: «لم يكن سهلاً أن تفوز على فريق بحجم الشارقة للمرة الثالثة على التوالي». وأضاف: «كنا الطرف الأفضل حتى حالة طرد محمد عباس، ومن الطبيعي أن يتراجع الأداء بعد النقص العددي، لكن الأهم أننا عرفنا كيف نحافظ على تقدمنا حتى النهاية».

من جهته، أكد مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، أن «لاعبيه قدموا لحظات جيدة وحافظوا على التنظيم داخل الملعب رغم قوة المنافس». وأضاف: «العمل سيستمر من أجل تحسين المستوى ومعالجة التفاصيل التي تحتاج إلى تصحيح، بما ينعكس إيجاباً على نتائج الفريق في المباريات المقبلة».