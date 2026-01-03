بيتروفيتش: الظفرة هزم خورفكان في «الملعب الصعب»

قال مدرب الظفرة، المونتنغيري زيلكو بيتروفيتش، إن فريقه حقق انتصاراً ثميناً على مضيفه خورفكان في «الملعب الصعب»، بنتيجة 3-2، أمس، في الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأسهم الفوز في وصول الظفرة إلى النقطة 15 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وأضاف بيتروفيتش في المؤتمر الصحافي: «حققنا الفوز على فريق قوي، ويمتلك إمكانات جيدة، وأنا سعيد كذلك لتمكن الظفرة من حصد 15 نقطة في 11 مباراة، وربما هذه أول مرة تحدث بالنسبة للفريق». من جهته، قال مدرب خورفكان، حسن العبدولي، في المؤتمر الصحافي: «أشعر بالحزن، اللاعبون اجتهدوا، وقدموا مباراة طيبة، وسنعمل خلال التدريبات التالية على تصحيح الأخطاء قبل مواجهة فريق دبا في المباراة المقبلة».