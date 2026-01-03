«خليجي 27» في جدة سبتمبر 2026

أعلن اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، أمس، على موقعه الرسمي، أن بطولة كأس الخليج (خليجي 27) ستقام في مدينة جدة السعودية بين 23 سبتمبر و6 أكتوبر 2026. وفيما كتب الاتحاد أن «عروس البحر الأحمر تستضيف خليجي 27»، أضاف أن المباريات ستقام على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وكانت السعودية استضافت نسخ 1972، 1988، 2002 و2014، وأحرزت اللقب في ثلاث مناسبات أعوام 1994 و2002 و2004.

وأقيمت النسخة الأخيرة في الكويت في ديسمبر 2024، وأحرزت البحرين لقبها على حساب عُمان 2-1.