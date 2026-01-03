3 مواجهات في الدوري اليوم.. أبرزها شباب الأهلي والجزيرة

تُختتم الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، اليوم، بثلاث مباريات، أبرزها بين الجزيرة وضيفه شباب الأهلي الساعة 19:45، فيما يستقبل عجمان نظيره كلباء الساعة 16:55، ويستقبل البطائح فريق دبا في التوقيت نفسه.

وسيكون استاد محمد بن زايد مسرحاً لقمة الجزيرة وشباب الأهلي، في لقاء يحمل أبعاداً تنافسية كبيرة في سباق اللقب، لرغبة كلا الطرفين في تحقيق الانتصار، وإضافة النقاط الثلاث إلى رصيدهما.

ويدخل الجزيرة المواجهة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، فيما يحل شباب الأهلي خامساً برصيد 17 نقطة، مع مباراتين مؤجلتين، لكنه يسعى إلى استعادة توازنه بعد خسارة لقب السوبر.

وتاريخياً، التقى الفريقان 32 مرة في دوري المحترفين، تفوق فيها شباب الأهلي بـ16 انتصاراً مقابل 10 انتصارات للجزيرة، مع ستة تعادلات، كما لم يخسر «فرسان دبي» في آخر ست مواجهات أمام الجزيرة.

وعلى استاد راشد بن سعيد، يستضيف عجمان فريق كلباء في مواجهة متقاربة على مستوى الترتيب والطموح، إذ يدخل «البرتقالي» اللقاء في المركز السابع برصيد 13 نقطة، مقابل 12 نقطة لكلباء في المركز التاسع.

وتحمل المباراة تاريخاً متوازناً نسبياً، حيث التقى الفريقان 16 مرة في دوري المحترفين، فاز عجمان في ثماني مباريات مقابل ست لكلباء، مع تعادلين، غير أن المواجهات الأربع الأخيرة شهدت غزارة تهديفية لافتة بتسجيل 24 هدفاً، بمعدل ستة أهداف في المباراة الواحدة.

وعلى استاد خالد بن محمد، يستضيف البطائح نظيره دبا، في مواجهة مباشرة بين فريقين يقبعان في قاع الترتيب، إذ يحتل البطائح المركز الـ13 برصيد ست نقاط، بينما يتذيل دبا الجدول برصيد ثلاث نقاط فقط.

وتُعد هذه المباراة الثالثة بين الطرفين في دوري المحترفين، بعدما تبادلا الفوز خارج الديار في موسم 2022-2023، ما يمنح اللقاء طابعاً مفتوحاً رغم حساسيته.