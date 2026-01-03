السودان يأمل تكرار إنجاز 2012 ومفاجأة نجوم السنغال

يسعى السودان إلى تكرار إنجاز عام 2012، حين بلغ ربع النهائي، عندما يلاقي السنغال القوية، اليوم، على الملعب الكبير في طنجة (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات)، ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. وتخطى السودان، بطل 1970، دور المجموعات كأحد أفضل الثوالث الأربعة في المجموعات الست، بفضل فوزه على غينيا الاستوائية (1-صفر)، فيما بلغته السنغال، بطلة 2022، بصدارة مجموعتها أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويعرف المنتخبان السوداني والسنغالي بعضهما بعضاً جيداً بعدما التقيا في تصفيات مونديال 2026، حيث تعادلا صفر-صفر في بنغازي 25 مارس الماضي، وفازت السنغال 2-صفر في دكار في الخامس من سبتمبر.

وقال المدرب الغاني للسودان، كويسي أبياه: «بلوغ الدور الثاني يُعد إنجازاً كبيراً» لبلد مزقته الحرب الأهلية منذ أبريل 2023. وأضاف: «هذا أمر جيد للجميع في السودان، وهو أيضاً جيد للاعبين، لأن الأمر يتوقف عليهم لإثبات أنهم قادرون على اللعب أمام منتخب مثل السنغال التي تعتبر دولة كبيرة في كرة القدم، وسنحرص على تقديم مباراة جيدة جداً».

وتخوض السنغال المباراة في غياب قائدها، مدافع الهلال السعودي، خاليدو كوليبالي، لطرده في المباراة الأخيرة ضد بنين.