25 سائقاً في الجولة الثانية لبطولة الإمارات للدريفت

تستقبل حلبة مرسى ياس أفضل متسابقي الدريفت في المنطقة، مع عودة بطولة الإمارات للدريفت إلى واجهة سباقات السيارات الرائدة في الدولة، إذ تقام الجولة الثانية من البطولة اليوم، بمشاركة أكثر من 25 سائقاً من أبرز متسابقي الدريفت، الذين سيستعرضون مهاراتهم وقدراتهم على مسار (VDA) في أجواء تنافسية عالية.

وتشهد عطلة الأسبوع في حلبة مرسى ياس تنظيم العديد من الأنشطة المرافقة لمنافسات البطولة، تتضمن برنامجاً ترفيهياً متكاملاً لجميع أفراد العائلة، ويشمل استعراض السائقين، ومواجهات مشوّقة، إلى جانب قرية فعاليات تضم عربات طعام، وعروض موسيقى دي جاي حية، وتجارب تفاعلية، مثل أجهزة المحاكاة، وتحدي منطقة الصيانة، وتجربة (Otaku M.E)، وغيرها من الأنشطة التي تناسب مختلف الأعمار. وتأتي بطولة الإمارات للدريفت ضمن جهود حلبة مرسى ياس لدعم نمو رياضة السيارات في الدولة والمنطقة، إذ تتواصل منافسات البطولة بعد جولة اليوم مع الجولة الثالثة التي تقام في 14 فبراير المقبل، على أن تُختتم فعاليات الموسم بالجولة الختامية في 21 فبراير على مسار القسم الشمالي من مسار جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، الذي حسم العديد من ألقاب البطولة.