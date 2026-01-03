600 ألف درهم جوائز سباق الخيول العربية الأصيلة في العين

يحتضن مضمار نادي العين للفروسية والرماية، اليوم، فعاليات السباق الأول في العام الجديد، ويتضمن سبعة أشواط للخيول العربية الأصيلة، بإجمالي جوائز يبلغ 600 ألف درهم.

ويقام الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1800 متر للخيول العربية عمر خمس سنوات فما فوق، وجوائزه 150 ألف درهم، بينما ينطلق الشوط السابع للخيول العربية عمر خمس سنوات فما فوق، لمسافة 1000 متر، وجوائزه 85 ألف درهم.

ويفتتح الشوط الأول الأمسية لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، وتشارك في الشوط الثاني الخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتتنافس الخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما يقام الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «توليد الإمارات»، عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر، منافسة بين الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات، وجوائزه 85 ألف درهم.