مسفر: متابعة كوزمين للاعبين في الدوري لا تكفي

شدّد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق والمحلل الفني، الدكتور عبدالله مسفر، على أن متابعة الجهاز الفني للأبيض، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين للاعبين من خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين غير كافية لتجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً على صعيد نهائيات كأس آسيا 2027، وكذلك التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الاستمرارية في المرحلة المقبلة مسألة مهمة جداً بالنسبة للمنتخب، الذي لايزال في مرحلة التجريب ومنح الفرص للاعبين، وحتى الآن لا يوجد استقرار على قائمة محددة تضم 11 أو 13 لاعباً يشكلون العناصر الأساسية للمنتخب، لذلك من الأفضل الاستمرار في عملية تجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة».

يُذكر أنه لا توجد أي مشاركات رسمية مرتقبة للمنتخب، بعدما اختتم أخيراً، مشاركته في كأس العرب 2025 التي أقيمت في الدوحة، وعدم تمكنه من التأهل إلى كأس العالم 2026.

وكشف مسفر أنه سبق له خلال فترة قيادة المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش للمنتخب في عام 2009، أن طرح فكرة وجود منتخب رديف للمنتخب الأول، بخلاف المنتخب الأولمبي، على غرار المنتخبات الكبيرة التي تمتلك أكثر من منتخب يمكنه المشاركة في الاستحقاقات الرسمية.

وأكد في الوقت ذاته أهمية عدم توقف المنتخب، وضرورة الاستمرارية في عملية الإعداد، مشدداً على أهمية تواصل كوزمين مع اللاعبين من خلال معسكرات إعداد قصيرة، وخوض مباريات ودية خلال أي فترات توقف قد تحدث، خصوصاً في «أيام فيفا».

واعتبر أن هذه الفترات تمثل فرصة لكوزمين لطرح أفكار جديدة وتجربة لاعبين جدد، واصفاً ذلك بأنه فرصة مهمة للتجربة والتقييم.

واعتبر مسفر أن «عدم تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكذلك عدم الفوز بكأس العرب 2025، ليسا نهاية المطاف»، مؤكداً أن «المنتخب بحاجة إلى تصحيح الأخطاء التي صاحبت مشاركاته في الفترة الماضية، ومواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة».

وأشار مسفر إلى أن هناك لاعبين حصلوا على الجنسية الإماراتية أخيراً، وأن القانون يسمح لهم بالمشاركة مع المنتخب وتنطبق عليهم شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبراً أنه من الأفضل إشراك هؤلاء اللاعبين في مباريات ودية للوقوف على إمكاناتهم عن قرب، والزج بهم مع المنتخب بهدف تحقيق الاحتكاك الجيد، كون أن الاحتكاك على مستوى المنتخبات الوطنية، لاسيما قارياً، يختلف تماماً عن الاحتكاك في المسابقات المحلية.

وأوضح: «هناك أربعة أو خمسة لاعبين حصلوا على الجنسية الإماراتية أخيراً، يستحقون المشاركة مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وهم بحاجة إلى منحهم الفرصة للتواجد مع المنتخب».

وأضاف: «المنتخب بحاجة في الفترة المقبلة إلى المشاركة في العديد من البطولات الودية، وهناك دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية تقوم بتنظيم بطولات ودية، كما أن هناك منتخبات في أوروبا تنظم دورات ودية أيضاً، لذلك يفترض مشاركة المنتخب في مثل هذه الأحداث طالما أنها تُقام في (أيام فيفا)، حتى لا تضيع أي فرصة للإعداد الجيد».

وشدّد مسفر على أن هناك عناصر جيدة من اللاعبين الذين برزوا في الدوري الإماراتي ويستحقون التواجد مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة، ويمكنهم صنع الإضافة المطلوبة، لافتاً إلى أن المنتخب لايزال يعاني عدم وجود المهاجم الصريح واللاعب الهداف.

. من الضروري أن يتواصل كوزمين مع اللاعبين، من خلال معسكرات إعداد قصيرة وخوض مباريات ودية.