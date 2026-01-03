المطروشي تقود الخماسي الحديث إلى «العالمية» خلال 3 سنوات

تواصل رياضة «الخماسي الحديث» في الإمارات ترسيخ مكانتها على المستويين القاري والدولي، بقيادة رئيسة اتحاد اللعبة الدكتورة هدى المطروشي، التي تدير واحدة من أحدث الرياضات في الدولة باستراتيجية هادفة إلى التوسع وتحقيق الإنجازات، في وقت شكّل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة الاتحاد الذي رأى النور قبل ثلاث سنوات.

وتعتبر «الخماسي الحديث» رياضة أولمبية تجمع خمس مسابقات مختلفة في يوم واحد: المبارزة، والسباحة، وركوب الخيل (قفز الحواجز)، والرماية، والجري، بهدف اختبار قدرات الرياضي البدنية والذهنية الشاملة.

وقالت المطروشي لـ«الإمارات اليوم»: «إن الاتحاد نجح خلال فترة زمنية قصيرة منذ تأسيسه في 2022 في مضاعفة قاعدته المحلية وتعزيز حضوره الخارجي، بفضل العمل المؤسسي والتخطيط المدروس»، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية إيجابية للغاية وتعكس صحة المسار الذي تسير عليه اللعبة.

وأوضحت أن «عدد اللاعبين واللاعبات المسجلين رسمياً في اتحاد الخماسي الحديث ارتفع إلى 120 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات العمرية، في دلالة واضحة على تنامي الإقبال على هذه الرياضة الحديثة، التي بدأت تحجز مكانها بثبات على خريطة الرياضة الإماراتية».

وأضافت: «شهد نشاط الاتحاد توسعاً ملحوظاً على مستوى الأندية، بانضمام ثلاثة أندية هي مليحة وكلباء والبطائح، إلى جانب فريق القوات المسلحة للخماسي الحديث الذي يضم 18 لاعباً، ما أسهم في توسيع القاعدة التنافسية، كما اعتمد الاتحاد أربعة مراكز وأكاديميات تدريبية في أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة، بمشاركة 110 طلاب وطالبات من المدارس».

وأكدت المطروشي أن «اتحاد اللعبة منذ تأسيسه أولى اهتماماً كبيراً بتطوير الكوادر الفنية والتحكيمية، باعتبارها من ركائز النجاح، حيث نظم خلال عام 2025 دورة الحكام الدولية للمستوى الأول بمشاركة 35 حكماً، إضافة إلى دورة محلية للمواطنين شارك فيها 23 حكماً».

وعلى صعيد المشاركات الخارجية، أثمرت جهود الاتحاد نتائج لافتة، إذ حقق لاعبو ولاعبات الإمارات برونزيتين في «البطولة العربية للرباعي» بمدينة الإسكندرية، إلى جانب التألق في بطولة «غرب آسيا لليزر رن» بالكويت بحصد أربع ميداليات ذهبية، وثلاث فضيات، وبرونزيتين. كما سجّل المنتخب حضوراً مميزاً في مشاركته العالمية الأولى ببطولة العالم للبياثل والترياثل وليزر رن في جنوب إفريقيا، محققاً خمس ميداليات فضية وثلاث برونزيات.

واختتمت رئيسة الاتحاد حديثها بالتأكيد على أن من أبرز إنجازات عام 2025 تأهل منتخب الرجال إلى دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، إلى جانب فوز الإمارات باستضافة البطولة الآسيوية للبياثل والترياثل وليزر رن المقررة في أكتوبر المقبل، معتبرة أن «هذه النجاحات تعكس ثقة الاتحادات القارية في قدرات الاتحاد الإماراتي، وتؤكد أن الخماسي الحديث يسير بخطى ثابتة».