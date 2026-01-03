مصفوت يواجه غلف يونايتد.. وسيتي يتربص بالجزيرة الحمراء

تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ12 لدوري الدرجة الأولى بإقامة مباراتين، تجمع عند الساعة 4:50 مساء مصفوت مع غلف يونايتد، وسيتي مع الجزيرة الحمراء.

وتستكمل الجولة غداً بخمس مباريات فيلتقي الذيد مع الفجيرة، والعروبة مع الإمارات، والعربي مع يونايتد، والحمرية مع حتا، والاتفاق مع دبا الحصن.

ويتصدر الفجيرة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، يليه دبا الحصن والعربي برصيد (19 نقطة)، ثم يونايتد والذيد (18 نقطة)، والإمارات (17 نقطة)، بينما تتنافس فرق حتا والعروبة والحمرية على المراكز وسط الترتيب، بينما توجد فرق مصفوت ومجد والاتفاق في المراكز الأخيرة للترتيب.

ويشير جدول الترتيب إلى وجود فروق قليلة في النقاط، إذ يبلغ فارق النقاط بين الفجيرة المتصدر وفريق الإمارات (الصقور) صاحب المركز السادس ثلاث نقاط فقط، ما يعني أن فوز أي من هذه الفرق يمكنه أن يغير كثيراً في المراكز الستة الأولى، والأمر نفسه لمباريات فرق العروبة وحتا والحمرية.