النصر يعود من ملعب بني ياس "شامخاً"

حافظ النصر على سلسلة نتائجه الإيجابية في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه على مضيفه بني ياس بنتيجة 2-1، في الشامخة، ضمن الجولة الـ11 من المسابقة.

وافتتح جونتاس سانتوس باب التسجيل لمصلحة النصر بعد مجهود فردي من منتصف الملعب، أنهاه بتسديدة سكنت على يمين الحارس (18).

وعادل بني ياس النتيجة بعد سبع دقائق، إثر تمريرة سحرية من سافيور جودين إلى الحسن كوروما، الذي أودع الكرة في الشباك.

وتواصلت الإثارة في الدقيقة 31، التي شهدت نجاح النصر في استعادة تقدمه عن طريق رامون ميزيز، مستغلًا عرضية مهدي قائدي، فحوّلها برأسه إلى المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول، تحصل بني ياس على ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، سددها شوكوروف، لكن عبد الله التميمي تصدى لها بنجاح (45+10).

وتوالت المشاكل على بني ياس في الشوط الثاني، بتعرض لاعبه ليونيل وامبا لبطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف، ليُكمل فريقه اللقاء منذ الدقيقة 53 بعشرة لاعبين.

ورفع النصر رصيده إلى 18 نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بني ياس عند سبع نقاط في المركز الـ11.