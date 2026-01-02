العين يحلّق وحيدا في سماء الدوري.. هزم الشارقة بهدف «رحيمي»

حلّق العين وحيدًا في صدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الشارقة بهدف دون رد، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ11.

وعزّز «الزعيم» موقعه في القمة، موسّعا الفارق إلى ست نقاط عن أقرب مطارديه، الوصل والوحدة، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، فيما تجمّد رصيد الشارقة عند سبع نقاط في المركز الـ12.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع اللاعب المغربي حسين رحيمي، الذي هزّ الشباك بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.

وقدم العين واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، إذ لم يُمهل مضيفه الشارقة وقتًا لجسّ النبض، ففرض ضغطًا مبكرًا بكل خطوطه، وكاد أن يفتتح التسجيل عبر لابا كودجو بعد مرور سبع دقائق، لولا التدخل الحاسم للحارس عادل الحوسني.

وواصل «الزعيم» اندفاعه الهجومي، مهددًا مرمى الشارقة بتسديدة قوية أطلقها حسين رحيمي، تصدّى لها الحوسني وحوّلها إلى ركلة ركنية.

واقترب أصحاب الأرض أكثر من هزّ الشباك عبر رأسية أمادو نيانغ، غير أن القائم وقف حائلًا دون هدف محقق.

وجاءت أولى فرص الشارقة الخطيرة في الشوط الأول من انفراد كايو لوكاس، أنقذه الحارس، قبل أن ترتد الكرة إلى فراس بالعربي، الذي سددها فوق العارضة.

وتمكن لابا كودجو لاحقًا من تسجيل هدف رائع يُعد من أجمل أهداف الموسم، بعدما استقبل عرضية عبد الله تراوري وسددها مباشرة في الزاوية العليا للمرمى، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) تدخلت وألغت الهدف بداعي تجاوز الكرة خط الملعب قبل تمريرها من تراوري.

وجاء الشوط الثاني ببداية مثالية للعين، إذ نجح في ترجمة أفضليته سريعًا إلى هدف، بعدما أطلق حسين رحيمي تسديدة أرضية زاحفة استقرت على يسار حارس الشارقة.

واضطر العين إلى خوض المباراة لأكثر من 12 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل محمد عباس، إثر حصوله على بطاقتين صفراويتين، بيد أن الشارقة لم يستغل هذا النقص لتعديل النتيجة.