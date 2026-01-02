انطلاق منافسات العامة ملاك ببطولة فزاع للصيد بالصقور

انطلقت اليوم منافسات فئة العامة ملاك ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية التلواح التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمقر المركز في منطقة لهباب وسط مشاركة خليجية لافتة في فئة جير شاهين

وشهد اليوم الأول من المنافسات تنافساً قوياً على المراكز الأولى، وشارك الصقارون بأكثر من 200 طير في أشواط جير شاهين المخصصة لفئة العامة ملاك ما عكس المستوى الفني المتقدم للمشاركين وقوة الاستعداد للموسم الحالي.

وأسفرت الانطلاقة الصباحية عن فوز راشد غانم الهاجري بالمركز الأول في شوط الرمز فرخ جير شاهين بالطير البركان بزمن 16.487 ثانية، وجاء أحمد عتيق المهيري ثانياً بالطير اس 29 بزمن 16.566 ثانية، فيما حل ثالثاً سعيد بن مجرن الكندي بالطير 03 بزمن 16.647 ثانية

وفي شوط الرمز جرناس جير شاهين حقق سيف غانم آل علي المركز الأول بالطير جي 80 بزمن 16.358 ثانية، تلاه سعيد مصبح الشدي بالطير النمري بزمن 16.462 ثانية، وثالثاً سلطان راشد المنصوري بالطير نوماس بزمن 16.574 ثانية.

وأكد مدير إدارة بطولات فزاع راشد حارب الخاصوني حرص المركز على توفير منظومة تنظيمية متكاملة تسهم في تسهيل إجراءات المشاركة عبر التطبيق الإلكتروني " اف 3" بما يعزز كفاءة التنظيم وسرعة إنجاز المعاملات.