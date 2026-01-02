جارديم يحضر مباراة الوصل والوحدة من المدرجات.. ويقترب من تدريب «العنابي»

شهدت مدرجات مباراة الوصل والوحدة، ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، تواجد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، في خطوة عززت الأنباء حول اقترابه من تولي القيادة الفنية لنادي الوحدة خلال الفترة المقبلة خلفاً للمدرب السابق البرتغالي خوسيه مورايس.

وأكد مصدر مطّلع لـ«الإمارات اليوم» أن المفاوضات بين الوحدة والمدرب البرتغالي شهدت تقدما ملحوظا، في ظل رغبة إدارة «العنابي» في التعاقد مع مدرب يمتلك خبرة كبيرة بالدوري الإماراتي، وقادر على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وكان اسم جارديم قد ارتبط في وقت سابق، مع بداية الموسم الحالي، بإمكانية تدريب الوصل، قبل أن تستقر الأمور الفنية حينها، دون أن يتطور هذا الارتباط إلى اتفاق رسمي، ليعود اسم المدرب البرتغالي مجددًا إلى الواجهة عبر بوابة الوحدة.

وجاء تواجد جارديم في مباراة الوصل والوحدة ليزيد من التكهنات حول قرب عودته للعمل في دوري أدنوك للمحترفين، خاصة بعد رحيله مؤخرًا عن تدريب نادي كروزيرو البرازيلي، عقب عشرة أشهر من توليه المهمة، حيث أرجع القرار إلى أسباب شخصية تتعلق بالحفاظ على صحته الجسدية والنفسية.

ويمتلك جارديم سجلًا تدريبيًا حافلًا، إذ سبق له قيادة الهلال السعودي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، إلى جانب تجاربه في الدوري الإماراتي مع شباب الأهلي والعين، فضلًا عن محطته الأبرز مع موناكو الفرنسي،