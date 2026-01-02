الظفرة يهزم خورفكان.. ويتقدم إلى المركز السابع

حقق الظفرة فوزا ثميناً خارج قواعده على حساب مضيفه خورفكان بنتيجة 3-2، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذا الفوز، تقدم الظفرة إلى المركز السابع مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، في حين توقف رصيد خورفكان عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم الظفرة بعد خطأ من مدافع خورفكان عبدالله الرفاعي، الذي حاول إبعاد عرضية خليل إبراهيم، ليضع الكرة بالخطأ في شباك فريقه (19).

وأعاد أحمد جشك خورفكان إلى أجواء اللقاء بتسجيله هدف التعادل، بعد كرة تلقاها على حافة منطقة الجزاء، سددها بيسراه في الشباك (25).

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن محمد الخلوي من إعادة التقدم لمصلحة الضيوف (47)، بعد كرة عرضية استقبلها داخل منطقة الجزاء وسددها بأريحية تامة دون أدنى مضايقة من الدفاع.

ووسّع ريان الفارق لمصلحة الظفرة بتسديدة رائعة استقرت على يمين الحارس (84)، قبل أن يقلص لورينسي الفارق لخورفكان من ركلة جزاء، لكنها لم تكن كافية للعودة في النتيجة (88).