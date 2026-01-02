الوصل يُلحق بالوحدة الخسارة الأولى الموسم الحالي.. الشامسي يخطئ وبالاسيوس يحتفل

أوقف الوصل سلسلة النتائج الإيجابية للوحدة، وألحق به خسارته الأولى في الموسم الحالي، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجّل الوصل هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعبه برايان بالاسيوس، مستفيدا من خطأ حارس الوحدة محمد الشامسي في الخروج لإبعاد تمريرة نيكولاس خيمينيز، ليضع بالاسيوس الكرة في الشباك ويمنح "الإمبراطور" ثلاث نقاط ثمينة "84".

وبهذا الفوز، ردّ الوصل الدين للوحدة، الذي كان قد ألحق به خسارة ثقيلة في الموسم قبل الماضي بنتيجة 4-1، ليوقف سلسلة انتصاراته بعد 22 مباراة لعبها وقتها في الدوري دون خسارة.

وتوقف رصيد الوحدة عند 21 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما ارتقى الوصل إلى المركز الثاني بالرصيد ذاته، في صراع محتدم على مراكز المقدمة.

وجاءت المباراة أقل من التوقعات فنيًا، خاصة في شوطها الأول، الذي خلا من الفرص الحقيقية، باستثناء تسديدة وحيدة لعلي صالح تصدى لها حارس الوحدة بثبات.

وشهد الشوط الثاني تحسنًا نسبيًا في الإيقاع، وكاد عمر خربين أن يعيد الوحدة إلى أجواء اللقاء، بعدما أهدر أخطر فرص فريقه، إلا أن تدخل دفاع الوصل حال دون ذلك وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية، ليحافظ «الإمبراطور» على تقدمه حتى صافرة النهاية.