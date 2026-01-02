«خليجي 27» في جدة سبتمبر 2026

تقام بطولة كأس الخليج "خليجي 27" في مدينة جدة السعودية بين 23 سبتمبر و6 أكتوبر 2026، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج لكرة القدم اليوم، في موقعه الرسمي.

وكتب الاتحاد ان "عروس البحر الأحمر تستضيف خليجي 27".

وأضاف ان المباريات ستقام على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وكانت السعودية استضافت نسخ 1972، 1988، 2002 و2014، وأحرزت اللقب في ثلاث مناسبات أعوام 1994 و2002 و2004.

وأقيمت النسخة الاخيرة في الكويت في ديسمبر 2024، وأحرزت البحرين لقبها على حساب عُمان 2-1.