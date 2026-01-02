الفجيرة يخوض 4 مباريات ساخنة في تحدي صدارة «الأولى»

يستعد الفجيرة، متصدر دوري الدرجة الأولى، لخوض أربع مواجهات مهمة خلال الفترة المقبلة، في صراع الحفاظ على الصدارة، والتأهل للموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.

ويبدأ الفريق بمواجهة الذيد خارج ملعبه، بعد غد، قبل أن يلتقي سيتي في 23 الشهر الجاري، ومجد في 29 منه، على أن يختتم الدور الأول بمواجهة الجزيرة الحمراء، في السابع من فبراير المقبل.

وتكتسب المباريات صعوبة خاصة، إذ يضم الجدول فرقاً تعتمد على أساليب دفاعية محكمة، بينما يُعد الذيد أحد أبرز المنافسين على الصعود.

ويتصدر الفجيرة ترتيب دوري «الهواة» برصيد 20 نقطة، يليه دبا الحصن والعربي برصيد 19 نقطة، ثم يونايتد والذيد (18 نقطة)، والإمارات (17 نقطة)، بينما تتنافس فرق حتا والعروبة والحمرية على المراكز الوسطى، فيما تكافح فرق مصفوت ومجد والاتفاق للبقاء.

وعن المواجهات المقبلة، قال مشرف الفريق الأول، أحمد إسماعيل: «المباريات الأربع المقبلة تمثل تحدياً قوياً للفريق خلال الشهر المقبل، ونعمل مع الجهاز الفني على التحضير لكل مباراة بشكل دقيق، وندرك أن كل مواجهة صعبة، خصوصاً أمام الفِرَق التي تلعب بأسلوب قتالي لمحاولة الهروب من الهبوط».

وأكد إسماعيل أن اللاعبين على وعي كامل بالمسؤولية، وأن الفريق مستمر في تقديم مستويات فنية عالية.