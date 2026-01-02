العين يتحدى «ملك السوبر».. والوصل يصطدم بالوحدة

تدخل بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مرحلة مفصلية مع انطلاقة الجولة الـ11، التي تُقام على مدار يومين، وتشهد سبع مواجهات، أربع منها اليوم وثلاث غداً، في توقيت تتقاطع طموحات فِرَق المقدمة الباحثة عن تثبيت أقدامها في سباق اللقب، مع مساعي أندية القاع للهروب من ضغوط المراكز المتأخرة مع بداية عام 2026، حيث تتقلص هوامش الخطأ وتزداد قيمة كل نقطة.

العين - الشارقة

تتجه الأنظار، في الساعة 19:45، إلى استاد هزاع بن زايد، حيث يستقبل العين ضيفه الشارقة المنتشي أخيراً بتتويجه بطلاً لكأس السوبر على حساب شباب الأهلي.

ويدخل «الزعيم» اللقاء متصدراً جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، مواصلاً سلسلة نتائجه الإيجابية، فيما يخوض «الملك» المواجهة من موقع صعب، وهو في المركز الـ12 برصيد سبع نقاط فقط، ما يضاعف من أهمية المباراة لكلا الطرفين وإن اختلفت الدوافع.

وتكشف الأرقام التاريخية تفوقاً نسبياً للعين في المواجهات المباشرة، إذ فاز في 14 من أصل 30 مباراة جمعته بالشارقة، مقابل ستة انتصارات للأخير و10 تعادلات.

كما لم يخسر العين في آخر سبع مواجهات أمام الشارقة في الدوري، في حين يملك الشارقة سجلاً لافتاً في شهر يناير، حيث لم يتعرض للخسارة في آخر تسع مباريات خاضها خلال هذا الشهر، محافظاً على نظافة شباكه في خمس منها.

يبرز في اللقاء الصراع الهجومي بين لابا كودجو وكايو لوكاس، الأكثر تأثيراً تهديفياً في تاريخ مواجهات الفريقين.

الوصل - الوحدة

ولا تقل مواجهة الوصل وضيفه الوحدة، التي تُقام، في الساعة 16:55، على استاد زعبيل، أهمية عن قمة العين والشارقة، لما تحمله من أبعاد مباشرة في سباق الصدارة.

ويحتل الوصل المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بينما يدخل الوحدة اللقاء في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، مع مباراة مؤجلة، واضعاً نصب عينيه مواصلة سلسلة اللاهزيمة التاريخية التي وصلت إلى 21 مباراة.

وتتسم مواجهات الفريقين بندية واضحة، إذ تعادلا في 10 من أصل 32 مواجهة جمعتهما في دوري المحترفين، مع تفوق نسبي للوحدة في عدد الانتصارات.

ويخوض الفريقان اللقاء بسجل مميز على ملعبيهما وخارجهما، حيث لم يخسر الوصل في آخر 11 مباراة بيتية، مقابل سلسلة مماثلة للوحدة خارج أرضه.

وقد عُرفت مواجهاتهما بغزارة الأهداف، إذ لم تشهد أي تعادل سلبي، وبمعدل تهديفي مرتفع يعكس طبيعة الصراع المفتوح بين الطرفين.

خورفكان - الظفرة

يستضيف خورفكان نظيره الظفرة، في الساعة 16:45، على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مواجهة متكافئة على مستوى الترتيب، إذ يحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 11 نقطة، مقابل 12 نقطة للظفرة في المركز الثامن.

وعلى الرغم من تقارب النقاط وترتيب الطرفين، فإن الأرقام تمنح خورفكان أفضلية تاريخية على أرضه، حيث فاز في آخر ثلاث مواجهات بيتية أمام الظفرة، مسجلاً 12 هدفاً.

في المقابل، يدخل الظفرة اللقاء مثقلاً بسجل سلبي خارج ملعبه، كونه الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة خارج أرضه هذا الموسم.

بني ياس - النصر

يخوض بني ياس مواجهته أمام ضيفه النصر، في الساعة 19:45، على ملعب الشامخة بمعنويات متجددة، بعد فوزه الأخير الذي جاء على حساب الظفرة 2-صفر، لكنه لايزال في المركز الـ11 برصيد سبع نقاط، فيما يدخل النصر اللقاء سادساً برصيد 15 نقطة، ساعياً لتعزيز موقعه والاقتراب من فرق المقدمة.

وتشير المواجهات المباشرة إلى تفوق واضح للنصر تاريخياً، إلا أن بني ياس يمتلك أفضلية معنوية على ملعبه، حيث لم يخسر أمام «العميد» في آخر ست مباريات على أرضه.