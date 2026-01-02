برولي يعلن عن قائمة «الأبيض الأولمبي» لنهائيات آسيا تحت 23 سنة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب الأوروغوياني مارسيلو برولي، عن القائمة الجديدة لـ«الأبيض» التي تضم 23 لاعباً، وذلك استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقامة في السعودية خلال الفترة من السابع وإلى 25 الجاري.

وسيلعب الأبيض الأولمبي ضمن المجموعة الثانية. إلى جانب منتخبات اليابان وقطر وسورية، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.

وسيبدأ المنتخب معسكراً داخلياً في دبي، استعداداً للسفر إلى السعودية لخوض مباريات البطولة.

وضمت القائمة اللاعبين: خالد توحيد، وعدلي محمد، ومرزوق البدواوي، ومبارك بن زامة، ومنصور صالح المنهالي، وأحمد مال الله، وليونارد أميسيميكو، ويوسف المرزوقي، وهزاع شهاب، وريتشارد أوكونور، وخميس المنصوري، وسولومون سوسو، وعلي عبدالعزيز، ومحمد الوافي، وحازم عباس، ومطر زعل، وجونيور نداي، ومنصور المنهالي، وعيسى خلفان، ومايد الكاس، وعلي المعمري، ومحمد جمعة، وسلطان عادل.