5 عوامل فنية لافتة تشعل «موقعة الأخيرين» بين دبا والبطائح

يخوض فريق دبا مباراة مهمة، غداً، ضمن الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، في قمة مبكرة لصراع البقاء، عندما يحل ضيفاً على فريق البطائح، صاحب المركز الـ13 برصيد ست نقاط، بينما يقبع دبا في المركز الـ14 برصيد ثلاث نقاط.

ويتطلع الفريقان إلى حصد ثلاث نقاط تُعد الأهم في الوقت الحالي، نظراً لدورها الكبير في تحسين موقعهما على جدول الترتيب.

وتبرز إلى الواجهة عوامل عدة.

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة عوامل فنية لافتة تشعل «موقعة الأخيرين».

أول فوز

يدخل دبا اللقاء بطموح تحقيق أول فوز له في دوري هذا الموسم، معتمداً على الإمكانات الفنية للاعبيه، بعد خوضه 10 مباريات دون أي انتصار، باستثناء فوزه الوحيد في كأس رئيس الدولة بركلات الترجيح على حساب الوصل.

الانتقالات الشتوية

يدرك لاعبو الفريقين، وخصوصاً دبا، أن فترة الانتقالات الشتوية قد تكون حاسمة، في ظل إمكانية الاستغناء عن العناصر غير القادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

وتأتي مواجهة البطائح قبل فتح باب التعاقدات، في 13 من الشهر الجاري، ما يشكل حافزاً إضافياً لتقديم أداء مميز.

مهارة اللاعبين

يراهن دبا على عدد من اللاعبين أصحاب المهارات الفنية العالية والخبرة القيادية، أبرزهم الأردني محمود مرضي، والعراقي مهند علي، والبرازيلي إياغو أزيفيدو، ومواطنه سايمون كابرال، إضافة إلى الأوزبكي عبدالله كاخار، لتقديم أفضل مردود فني والمساهمة في تحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً بعد التصريحات المثيرة للمدرب الروماني ماريوس، التي انتقد فيها القدرات الفنية للاعبين عقب مباراة الوصل في الجولة الماضية.

الهجوم الضاغط

أظهر دبا والبطائح قدرة واضحة على تقديم مستويات جيدة من خلال الأسلوب الهجومي الضاغط، حيث نجح البطائح في الفوز على كلباء (3-1)، بينما أحرج دبا العين «المتصدر» حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع قبل أن يخسر (2-3)، ما يجعل هذا الأسلوب خياراً فنياً متوقعاً في المواجهة.

الحل الهجومي

يشكل وجود الفريقين في المركزين الأخيرين دافعاً قوياً للعب من أجل الفوز، ما يفتح المجال لتقديم أداء هجومي أفضل، وهو الأسلوب الذي اعتمد عليه الفريقان في معظم مبارياتهما، رغم مواجهة دفاعات قوية من الفرق الأخرى، مع توقعات بمباراة مفتوحة وغزيرة بالأهداف.