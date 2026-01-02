بطولة عجمان لجمال الخيل العربية تنطلق اليوم

تنطلق اليوم النسخة الـ23 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية، برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية، وذلك في منطقة «الجرف 2»، وتستمر حتى بعد غد.

وتشهد البطولة مشاركة 302 خيل عربي أصيل، تعود ملكيتها إلى 203 مُلاك من أشهر وأعرق الإسطبلات في دولة الإمارات وخارجها، ما يعكس المكانة المتميزة التي باتت تحتلها البطولة على مستوى بطولات جمال الخيل العربية، وارتفاع مستواها الفني والتنظيمي عاماً بعد عام.

من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أحمد الرئيسي: «إن الاستعدادات للبطولة اكتملت وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، وبجهود تكاملية من مختلف اللجان العاملة، بما يضمن تقديم نسخة استثنائية تليق باسم عجمان ورسالة البطولة في صون إرث الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز حضورها الثقافي والرياضي».

بدوره، أكد مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، محمد أحمد الحربي، أن «البطولة اعتمدت هذا العام نظام (ربدان) للتحكيم الإلكتروني، وهو نظام رقمي متطور يعزز دقة النتائج وسرعة إعلانها، مع ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية من خلال إدخال الدرجات مباشرة عبر أجهزة لوحية مؤمّنة واحتساب النتائج آلياً».