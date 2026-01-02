تاريخ عربي جديد في كأس إفريقيا.. 5 منتخبات تتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى

سجلت النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية محطة تاريخية، إذ شهدت للمرة الأولى تأهل خمسة منتخبات عربية إلى الأدوار الإقصائية، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة، بعدما حسمت منتخبات المغرب ومصر وتونس والجزائر تأهلها مبكراً إلى الدور الثاني، قبل أن يلتحق بها منتخب السودان، ليكتمل المشهد العربي في دور الـ16 بأرقام لم يسبق تسجيلها في تاريخ «الكان».

وقدّم منتخب الجزائر أفضل نتائج المنتخبات العربية في دور المجموعات، بعدما تصدّر مجموعته بالعلامة الكاملة محققاً ثلاثة انتصارات متتالية، على حساب السودان بثلاثية نظيفة، ثم بوركينا فاسو بهدف دون رد، وعلى غينيا الاستوائية 3-1.

من جهته، أنهى منتخب المغرب دور المجموعات في الصدارة برصيد سبع نقاط، جمعها من انتصارين على جزر القمر (2-0) وزامبيا (3-0)، وتعادل مع مالي (1-1).

وعزز المنتخب المغربي سجله القوي على أرضه، حيث واصل سلسلة اللاهزيمة منذ عام 2009، بعدما خاض 36 مباراة دون خسارة (31 فوزاً وخمسة تعادلات).

وحسم منتخب مصر تأهله مبكراً كأول منتخب يبلغ الدور الثاني، بعد فوزه على جنوب إفريقيا (1-0)، وزيمبابوي (2-1)، قبل تعادله السلبي مع أنغولا في الجولة الأخيرة.

وجاء تأهل منتخب تونس بصعوبة بالغة، بعدما حل وصيفاً لمجموعته برصيد أربع نقاط فقط، بالفوز على أوغندا 3-1، والخسارة من نيجيريا 2-3، والتعادل مع تنزانيا 1-1.

وسجل منتخب السودان حضوره التاريخي في دور الـ16، بعدما تأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى منذ 2012، وجاء بفضل الفوز على غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل.

وسيكون بوسع المنتخبات العربية مواصلة مسيرتها إلى الدور نصف النهائي الذي قد يشهد صداماً رباعياً في البطولة، بعد أن جنّبتهما القرعة اللعب في دور الـ16 وربع النهائي، إذ يلتقي السودان بالسنغال، وتونس بمالي، والمغرب بتنزانيا، بينما يواجه مصر منتخب بنين، وتصطدم الجزائر بالكونغو الديمقراطية.