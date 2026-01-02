المنذري: كلباء استعاد مستواه الحقيقي.. ومواجهة عجمان «نقطة تحول»

أكد حارس مرمى كلباء، سلطان المنذري، أن كلباء اعتاد تحقيق نتائج إيجابية أمام الفِرَق القوية والجماهيرية المنافسة على لقب الدوري، وذلك بعد تقديمه مباراة مميزة أمام الجزيرة، انتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين، ونجاحه في حصد نقطة ثمينة أمام أحد أقوى فرق الدوري، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.

وقال المنذري لـ«الإمارات اليوم»: «إن كلباء مرّ بفترة صعبة خلال الجولات الثلاث التي سبقت مواجهة الجزيرة، بعدما تعرض لثلاث هزائم متتالية في الدوري، إلا أن فترة التوقف الدولي، التي تزامنت مع بطولة كأس العرب، أسهمت في إعداد الفريق بشكل جيد، واستعادة مستواه الحقيقي الذي ظهر عليه في بداية الموسم الحالي».

وأضاف أن الموسم الحالي يُعد أصعب من الموسم الماضي، ورغم ذلك، وبمساندة زملائه، نجح في الخروج بشباك نظيفة في ثلاث مباريات أمام فرق جماهيرية، هي شباب الأهلي والوحدة في دوري أدنوك للمحترفين، والعين في كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، موضحاً أن «الفريق لم يظهر بمستواه الفني المعهود في بعض المباريات التي خسرها، وكانت أصعبها الخسارة أمام البطائح (1-3)».

ووصف المنذري مباراة كلباء أمام العين في الجولة التاسعة، التي خسرها الفريق بهدفين دون مقابل، بأنها من المباريات المميزة رغم الخسارة، بعدما قدم الفريق مستوى فنياً عالياً وصنع العديد من الفرص، لكنه لم ينجح في ترجمتها إلى نتيجة إيجابية، مؤكداً أن أداء الفريق يشهد تصاعداً مستمراً، ولن يتراجع إلى مستويات عادية.

وأشار إلى أن نتائج الفريق في بداية الموسم كانت جيدة، إلا أن بعض الظروف الفنية، وفي مقدمتها الإصابات، أثرت سلباً في النتائج.

وأضاف: «تحملنا ضغوطاً كبيرة، لكن بفضل خبرة المدرب، وجهود اللاعبين، ومتابعة إدارة النادي، نجحنا في استعادة الوضع الإيجابي، ونتطلع إلى الحفاظ عليه خلال المباريات المقبلة».

وعن مواجهة عجمان في الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، قال المنذري «إنها ستكون من المباريات الصعبة، نظراً لما يمتلكه عجمان من إمكانات فنية عالية، خصوصاً أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره»، وأكد أن كلباء يسعى إلى استثمار التصاعد الفني في الأداء لتحقيق نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن «البرتقالي» يضم مهاجمين مميزين، رغم غياب المغربي وليد أزارو بسبب الإيقاف، واصفاً المباراة بأنها قد تمثل نقطة تحول مهمة للفريق.

وشدد المنذري على أنه لا توجد مباراة سهلة في الدوري، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مواجهات قوية تشكل تحدياً كبيراً، مع طموح اللاعبين لتكون انطلاقة قوية لـ«النمور».

