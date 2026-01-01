إبراهيم صالح: تصحيح مسار الدوري أولوية قصوى للشارقة

أكد رئيس شركة كرة القدم في نادي الشارقة، إبراهيم صالح سمبيج، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً كبيراً على مباريات الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، بهدف تصحيح المسار وحصد مركز متقدم يليق باسم ومكانة «الملك»، وذلك عقب الإنجاز الذي حققه الفريق بتتويجه أخيراً بطلاً لكأس السوبر، بعد فوزه على شباب الأهلي 3-2.

وقال إبراهيم صالح لـ«الإمارات اليوم»: «إن الدوري يُمثّل أولوية قصوى للنادي في الوقت الراهن، إلى جانب تطلع الفريق للفوز بلقب السوبر الإماراتي - القطري المقرر إقامته خلال الشهر الجاري».

وحول إمكانية دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق بدءاً من 13 من الشهر الجاري، أشار إبراهيم صالح إلى أن «الإدارة تسعى إلى تعزيز الفريق بعناصر جديدة في حال توافر لاعبين قادرين على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة».

وأوضح أن «إدارة النادي حدّدت بالفعل المراكز التي تحتاج إلى تدعيم خلال المرحلة المقبلة»، مؤكداً في الوقت ذاته، أن «الشارقة يضم حالياً مجموعة مميزة من اللاعبين، ما يعني أن الفريق لا يحتاج إلى تغييرات واسعة، بل إلى دعم محدود في مراكز معينة».

وأشار رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم إلى أن «الانسجام والتفاهم يسودان المجموعة الإدارية الحالية»، مشيراً إلى أن وجود المدرب البرتغالي، خوسيه مورايس، يُشكّل إضافة مهمة لمسيرة النادي، مؤكداً أن «المدرب يحتاج إلى مزيد من الوقت لإحداث التغيير المنشود وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، خصوصاً في ظل سيرته التدريبية الحافلة، وآخرها تجربته مع نادي الوحدة».

وأضاف أن «الشارقة أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في جميع البطولات بالعناصر نفسها الموجودة حالياً، كما توج بلقب دوري أبطال آسيا 2»، موضحاً أن «تراجع النتائج في الفترة الماضية يعود إلى عدم توفيق المدرب السابق ميلوش، إلى جانب عدم ظهور الفريق بالمستوى المطلوب في بداية الموسم».

ويحتل الشارقة حالياً المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد سبع نقاط، بينما يأتي في المركز الثامن في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة برصيد سبع نقاط أيضاً، مع تبقي مباراتين له في دور المجموعات أمام الدحيل القطري وناساف الأوزبكي.

وعن التتويج بلقب كأس السوبر على الرغم من قصر الفترة التي تولت فيها الإدارة الحالية مهامها، إلى جانب الجهاز الفني الجديد، أكد إبراهيم صالح أن «الفوز باللقب يُعدّ إنجازاً طيباً يُحسب للمجموعة الحالية في النادي».

وفي ما يتعلق بتجديد عقود بعض اللاعبين التي شارفت على الانتهاء، أوضح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، أن «هذا الملف سيتم التعامل معه بالتنسيق الكامل مع المدرب، ووفقاً لاحتياجات الفريق الفنية».

وعن مستقبل اللاعب ماركوس ميلوني، في ظل الأنباء المتداولة حول إمكانية رحيله، أكد إبراهيم صالح أن «الإدارة حريصة على تجديد عقد اللاعب واستمراره ضمن صفوف الفريق».

أما عن مشوار الشارقة في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، فقد شدد إبراهيم صالح على أن «الفريق قدم أداء جيداً أمام الهلال السعودي على الرغم من الخسارة بهدف دون رد في الجولة السادسة»، موضحاً أن «الشارقة لم يكن وقتها قد استعاد كامل جاهزيته»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الهلال يُعدّ من الفرق القوية ويضم عناصر مميزة، بغض النظر عن ظروف المباراة».

