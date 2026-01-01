الوحدة يتعاقد مع مهاجم ليفربول السابق كريستيان بينتيكي

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم اليوم الخميس، عن إتمام إجراءات التعاقد مع المحترف البلجيكي كريستيان بينتيكي، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، وذلك في إطار خطط إدارة النادي لتلبية احتياجات الفريق وتعزيز عوامل النجاح خلال المرحلة المقبلة.

ورحب مجلس إدارة النادي باللاعب في موطن الأبطال، متمنين له التوفيق والنجاح مع الفريق.

من جهته، أعرب بينتيكي عن سعادته بالانضمام إلى نادي الوحدة، مؤكداً عزمه على تقديم أفضل ما لديه والمساهمة في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره.

يذكر أن اللاعب له تجربة في الدوري الإنجليزي مع أندية ليفربول، وأستون فيلا، وكريستال بالاس.