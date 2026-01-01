بقيادة سلطان عادل.. قائمة منتخب الإمارات الأولمبي لنهائيات آسيا تحت 23 سنة

أعلن مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، الاوروغوياني مارسيلو برولي، اليوم الخميس، عن القائمة الجديدة للمنتخب التي تضم 23 لاعباً، وذلك استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقامة في السعودية خلال الفترة من السابع وحتى 25 الجاري.

وسيلعب الأبيض الأولمبي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وقطر وسورية، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.

وسيبدأ المنتخب معسكراً داخليا في دبي، استعدادا للسفر إلى السعودية لخوض مباريات البطولة.

وضمت القائمة اللاعبين: خالد توحيد، عدلي محمد، مرزوق البدواوي، مبارك بن زامة، منصور صالح المنهالي، أحمد مال الله، ليونارد أميسيميكو، يوسف المرزوقي، هزاع شهاب، ريتشارد أوكونور، خميس المنصوري، سولومون سوسو، علي عبدالعزيز، محمد الوافي، حازم عباس، مطر زعل، جونيور نداي، منصور المنهالي، عيسى خلفان، مايد الكاس، علي المعمري، محمد جمعة، وسلطان عادل.