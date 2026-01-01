علي خصيف: التعادل مع كلباء في ملعبه جيد للجزيرة

أكد حارس نادي الجزيرة الدولي، علي خصيف، أن نتيجة التعادل في مباراة فريقه أمام كلباء (1-1)، ضمن الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين، كانت متوقعة قياساً بالمستوى الفني لأصحاب الأرض (فريق كلباء) عندما يلعبون بين جمهورهم، مشيراً إلى أن التعادل يعد أمراً جيداً.

وقادت النتيجة إلى أن يصبح رصيد الجزيرة 18 نقطة في المركز الثالث، بينما كلباء 12 نقطة في المركز التاسع.

وقال علي خصيف لـ«الإمارات اليوم»: «فريق كلباء من الفِرَق الصعبة على ملعبه، وسبق أن ظهر ذلك في الكثير من المباريات، ومن الطبيعي أن يقدم كلباء مباراة عالية للبحث عن النتيجة الإيجابية، خصوصاً أن الفريق تعرض للخسارة في آخر أربع مباريات، لذلك هاجم في الكثير من مجريات المباراة، وشكل ضغطاً عالياً»، مشيراً إلى أن فريق الجزيرة تأثر بحالة الطرد التي تعرض لها مهاجم الفريق، الفرنسي نبيل فقير.

وتابع: «لم نقدم الأداء المطلوب في المباراة مع كلباء، ومن المؤكد أن المدرب سيعمل على مراجعة الأمور الإيجابية والسلبية قبل خوض المباريات المقبلة في الجولات التالية، ومعالجة الأمور التي يحتاج إليها الفريق في مختلف المراكز»، وأكد خصيف أن مثل هذه المباريات لا تشهد غزارة تهديفية بل تُحسم عادة بهدف أو هدفين، ويرى حارس المنتخب الوطني ونادي الجزيرة أن حصول فريقه على نقطة التعادل وعدم الخسارة في هذه المباراة الصعبة، يعد أمراً جيداً للفريق.

يذكر أن فريق الجزيرة سيواجه بملعبه فريق شباب الأهلي، بعد غد، ضمن الجولة 11 من دوري المحترفين.

وكان علي خصيف قد تألق في المباراة مع كلباء، وتصدى لهجمات مؤكدة التسجيل بلغت نحو خمس تسديدات خطرة، منها تسديدة سيكو بابا في الدقائق الأخيرة، فضلاً عن فرص صعبة أخرى في الشوط الثاني للمباراة، بينما اهتزت شباكه من كرة رأسية لمهاجم كلباء، الإيراني شهريار، التي كان من الصعب إبعادها بسبب قصر المسافة بينه وبين مهاجم كلباء، وبذلك لعب دور المنقذ لفريقه من الخسارة.

ونجح علي خصيف في الحفاظ على شباك الجزيرة في سبع مباريات خلال الموسم الحالي، خمس منها في دوري المحترفين، ومباراتان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة إلى تسجيله 57 تصدياً حاسماً في مختلف البطولات.