11 رقماً لافتاً تسبق انطلاقة الجولة الـ 11 لدوري المحترفين

تتجه الأنظار إلى ملاعب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مع إقامة سبع مواجهات مرتقبة، غداً وبعد غد، ضمن الجولة الـ11، تحمل في تفاصيلها صراعاً متبايناً بين فرق تبحث عن تصحيح المسار، وأخرى تطمح إلى مواصلة نتائجها الإيجابية، وتستعرض «الإمارات اليوم» أبرز 11 رقماً لافتاً تسبق انطلاقة الجولة.

1- لم يخسر الجزيرة في آخر خمس مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، علماً بأن آخر مرة نجح فيها في تجنّب الخسارة في ست مباريات متتالية كانت خلال الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2024.

2- يتمتع بني ياس بأفضلية تاريخية على ملعبه أمام النصر، إذ لم يخسر في آخر ست مباريات بيتية جمعته بـ«العميد» في دوري المحترفين (ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات)، وتعود آخر خسارة له على أرضه أمام النصر إلى ديسمبر 2016.

3- يعاني دبا ضعفاً واضحاً في التعامل مع الكرات الثابتة، بعدما أصبح أكثر فرق الدوري استقبالاً للأهداف من الركلات الركنية هذا الموسم، بدخول مرماه ستة أهداف بهذه الطريقة، قبل مواجهته المرتقبة مع البطائح.

4- لم يتعادل البطائح في آخر سبع مباريات خاضها على أرضه في دوري أدنوك للمحترفين، حيث حقق الفوز في مباراتين مقابل خمس هزائم.

5- ويبرز اسم كايو لوكاس في مواجهات الشارقة مع العين، بعدما أسهم في ثمانية من آخر 12 هدفاً سجلها «الملك» في شباك «الزعيم»، بواقع سبعة أهداف وصناعة هدف واحد، في رقم يعكس تأثيره الكبير في هذه القمة.

6- لم يخسر شباب الأهلي في آخر 11 مباراة خاضها خلال يناير في دوري أدنوك للمحترفين (فاز بثماني مباريات وتعادل في ثلاث)، بما في ذلك فوزه في آخر أربع مباريات متتالية، لكنه لم يسبق له تحقيق خمسة انتصارات متتالية في هذا الشهر.

7- يُعدّ فابيو ليما الهداف التاريخي لمواجهات الوصل والوحدة في دوري المحترفين، بعدما أحرز 16 هدفاً في شباك «العنابي»، وهو أيضاً أكثر لاعب سجل أهدافاً في مرمى الوحدة بتاريخ المسابقة، يليه علي مبخوت بـ12 هدفاً وغرافيتي بثمانية أهداف.

8- يواصل العين عروضه القوية بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر 17 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين (11 فوزاً وستة تعادلات)، لتُعدّ هذه ثاني أطول سلسلة عدم خسارة للفريق في تاريخ مشاركاته في المسابقة، بعد السلسلة الأطول (19 مباراة بين أبريل 2017 وفبراير 2018).

9- يواصل الظفرة معاناته خارج أرضه، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 18 مباراة لعبها خارج ملعبه في دوري أدنوك للمحترفين (تعادل مرتين وخسر 16 مباراة)، ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة خارج ملعبه هذا الموسم، قبل مواجهته المرتقبة مع خورفكان.

10- يدخل الوحدة لقاءه أمام الوصل بسجل مميز، بعدما تجنّب الخسارة في آخر 21 مباراة متتالية في الدوري (13 فوزاً وثمانية تعادلات)، في سلسلة تضعه بين أكثر الفرق استقراراً، علماً بأن آخر فريق وصل إلى 22 مباراة متتالية دون هزيمة كان الوصل نفسه بين مايو 2023 ومايو 2024 (فاز 18 وتعادل أربع مرات)، قبل أن تتوقف سلسلته بالخسارة أمام الوحدة 1-4.

11- لم تعرف مواجهات الوصل والوحدة التعادل السلبي في تاريخ دوري المحترفين، إذ شهدت تسجيل 115 هدفاً بمعدل 3.6 أهداف في المباراة الواحدة، كما شهدت آخر سبع مواجهات بين الفريقين تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل، ما يعكس الطابع الهجومي الدائم للمباريات بينهما.

مواجهات الجولة الـ 11

الجمعة

16:55: خورفكان X الظفرة

16:55: الوصل X الوحدة

19:45: بني ياس X النصر

19:45: العين X الشارقة

السبت

16:55: عجمان X كلباء

16:55: البطائح X دبا

19:45: الجزيرة X شباب الأهلي