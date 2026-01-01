شباب الأهلي يوثق «إنجاز الرباعية» بطوابع تذكارية

أصدر بريد الإمارات، بالتعاون مع نادي شباب الأهلي، مجموعة من الطوابع البريدية التذكارية تحت عنوان «شباب الأهلي - أبطال الرباعية في موسم 2024-2025»، توثيقاً للإنجاز التاريخي الذي حققه النادي بتتويجه بأربعة ألقاب كبرى خلال موسم استثنائي.

وأعلن نادي شباب الأهلي عن إصدار الطوابع عبر موقعه الرسمي، حيث جرى تدشين الطوابع على أرض استاد راشد، معقل «الفرسان الحمر»، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، خليفة سعيد سليمان، ورئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، اللواء طلال الشنقيطي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من الشخصيات والمسؤولين من الجانبين، إضافة إلى لاعبي الفريق الأول الذين وقّعوا على القميص التذكاري للنادي.

وتميّزت الطوابع بتصاميم توثّق مسيرة الموسم الاستثنائي وإنجازاته، حيث تضمنت صور لاعبي «الفرسان الحمر» والكؤوس التي توّج بها الفريق، إلى جانب شعار النادي، لتشكّل إصداراً تذكارياً يحمل قيمة رياضية وتاريخية كبيرة.

وأعلن النادي أن مجموعة الطوابع التذكارية تتوافر في جميع فروع الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، إضافة إلى المتجر الإلكتروني.

وكان شباب الأهلي قد حقق في موسم 2024-2025 إنجازاً تاريخياً بحصده أربعة ألقاب، هي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس السوبر الإماراتي، إلى جانب كأس السوبر الإماراتي - القطري «درع التحدي»، ليؤكد تفوقه محلياً وإقليمياً.