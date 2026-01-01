نادي الإمارات ينهي علاقته مع المدرب بدر طبيب

أعلنت شركة نادي الإمارات لكرة القدم عن انتهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول، بدر طبيب، الذي قاده منذ منتصف الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى وحتى الجولة 11 للمسابقة، مبيناً أن القرار تم اتخاذه بعد مراجعة شاملة لأداء الفريق في الموسم الحالي، وسعياً لتحقيق تطلعات النادي في المرحلة المقبلة. يُذكر أن فريق الإمارات يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة، بينما يتصدر الترتيب فريق الفجيرة برصيد 20 نقطة.

وتقدم النادي بالشكر والتقدير للمدرب بدر طبيب على ما قدمه من جهود مخلصة وعمل احترافي طوال فترة توليه قيادة الفريق الأول، مثمناً التزامه وانضباطه وتفانيه في أداء مهامه، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته التدريبية المقبلة.