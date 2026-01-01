معتز عبدالله: إدارة النجوم صنعت نجاح مورايس مع الشارقة

أكد المدرب الوطني في كرة القدم والحارس الدولي السابق، معتز عبدالله، أن خبرة مدرب الشارقة البرتغالي خوسيه مورايس في إدارة اللاعبين النجوم والتعامل معهم تُعدّ العامل الأبرز وراء نجاحه مع الفريق، وقيادته للفوز بلقب كأس السوبر على حساب شباب الأهلي، خلال فترة قصيرة من توليه المهمة، مشيراً إلى نجاحاته السابقة مع نادي الوحدة أيضاً.

وأوضح أن وجود المدرب عبدالمجيد النمر على رأس اللجنة الفنية لنادي الشارقة كان له دور محوري في استقطاب المدرب المناسب، مشدداً على أن العديد من الأندية تفتقد لوجود مدربين ضمن لجانها الفنية المعنية باختيار الأجهزة التدريبية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لو كان هناك مدرب ضمن اللجنة الفنية السابقة للنادي، لما تم التعاقد مع المدرب الصربي ميلوش، نظراً إلى اعتماده على الأسلوب التكتيكي أكثر من إدارته للاعبين، لاسيما النجوم، وهو ما أدى إلى عدم تقبّل لاعبي الشارقة لطريقته في اللعب».

وأكد معتز عبدالله أن ميلوش ليس مدرباً فاشلاً، وإنما لم يحالفه التوفيق مع الشارقة، خصوصاً أن إدارة النادي السابقة لم تشركه في عملية اختيار اللاعبين المحترفين.

وأشار إلى أن دور اللجان الفنية في الأندية بالغ الأهمية، مؤكداً ضرورة وجود مدربين ضمن عضويتها.

وعن الفارق بين مورايس وميلوش، على الرغم من أن الأخير حقق إنجازات مميزة مع الوصل بحصده لقبَي الدوري وكأس رئيس الدولة، أوضح أن ميلوش مدرب يعتمد بشكل كبير على الجانب التكتيكي، وهو ما لم يتناسب مع طبيعة لاعبي الشارقة، في حين يمتلك مورايس خبرة واسعة في إدارة اللاعبين، اكتسبها من عمله مع أندية كبيرة، إضافة إلى تجربته مساعداً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في أندية إنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي.

وشدّد معتز عبدالله على أن كثيرين ممن يتحدثون عن كرة القدم ليسوا من دارسي اللعبة، معتبراً أن الرأي الفني يختلف عن التحليل الفني القائم على أسس علمية.

ورأى أن منافسة الشارقة على لقب الدوري تبدو صعبة في الوقت الحالي، في ظل الاستقرار الفني الذي تعيشه فرق المقدمة، مثل العين وشباب الأهلي والوصل.

واختتم حديثه بتأكيد حاجة الشارقة في المرحلة المقبلة إلى تقليص معدل أعمار اللاعبين، ومنح الفرصة للاعبين صغار السن، خصوصاً في فئة اللاعبين المقيمين.