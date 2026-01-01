ذهب وأرقام قياسية.. إنجازات رياضية إماراتية في 2025

سجلت الرياضة الإماراتية حضوراً قوياً على صعيد الإنجازات خلال عام 2025، بعدما تألقت في أكبر المحافل الإقليمية والقارية والدولية، سواء في رياضات الأسوياء أو على مستوى منتخبات أصحاب الهمم.

ونجح أبطال الإمارات في ترك بصمة واضحة عبر حصد العديد من الألقاب، أبرزها في كرة القدم مع نادي الشارقة، إلى جانب إنجازات لافتة في الفروسية، والرياضات البحرية، والجوجيتسو، والغولف، وألعاب القوى، فضلاً عن إنجازات فردية تؤكد حرص أبناء الإمارات على مواصلة العطاء ورفع العلم الإماراتي خفاقاً في المحافل العالمية.

وترصد «الإمارات اليوم» أبرز إنجازات الرياضة الإماراتية في عام 2025، وفق التسلسل الزمني على مدار العام.

