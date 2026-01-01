الزمالك يُكلف تامر عبدالحميد بقيادة فريق الكرة

أقر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري قبول اعتذار المدير الفني للفريق الأول، أحمد عبدالرؤوف، عن عدم الاستمرار في منصبه، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق، وذكر الزمالك، في بيان رسمي، أمس: «تم تكليف كل من تامر عبدالحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، ويعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع، إلى جانب الجهاز المعاون الموجود في الفريق الأول، بقيادة الفريق في لقاء الاتحاد السكندري (اليوم) في بطولة كأس عاصمة مصر»، وأوضح البيان: «يتم التشاور لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول، على أن يتم الإعلان عنه فور الاتفاق معه على قيادة الفريق في الفترة المقبلة».