أوباميانغ يغادر معسكر الغابون في المغرب

يفتقد منتخب الغابون جهود القائد، بيير إيميريك أوباميانغ، الذي غادر معسكر منتخب بلاده عشية المواجهة الحاسمة أمام كوت ديفوار، التي ستقام اليوم، في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وعاد مهاجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي إلى فرنسا بعد تقييم الجهاز الطبي إصابته في الفخذ، التي حدت من مشاركته وقدراته البدنية قبل انطلاق العرس القاري في المغرب. وتمثل إصابة أوباميانغ ضربة قوية لفهود الغابون، نظراً لأن الفريق بحاجة إلى تحقيق الفوز للحفاظ على أمل حقيقي، ولو كان ضئيلاً، لمواصلة المشوار في البطولة بعد الهزيمة في أول لقاءين، وأكد مسؤولو المنتخب الغابوني أن أوباميانغ سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في فرنسا.