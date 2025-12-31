شباب الأهلي يكرّم الطفلة «شمة» نجمة فيديو «الإمارات اليوم»

أعلن نادي شباب الأهلي عن احتفاله بعيد ميلاد الطفلة، شمة فهد عبدالرحمن، المشجعة الوفية لـ«فرسان دبي»، وذلك بعد ظهورها المؤثر في فيديو نشرته «الإمارات اليوم» على منصاتها الرقمية، خلال مباراة كأس السوبر التي فاز فيها الشارقة 3-2، في لقاء مثير.

وكانت شمة قد لفتت الأنظار بعد تعبيرها الصادق عن حزنها لخسارة فريقها في يوم عيد ميلادها وإتمامها عامها التاسع، خلال ظهورها مع الزميل، عبدالله الكعبي، في فيديو الجمهور من داخل مدرجات استاد آل مكتوم الذي استضاف المباراة، حيث قالت إنها كانت تتمنى ألّا يخسر شباب الأهلي في يوم عيد ميلادها، مستذكرة فرحتها في العام الماضي، حين فاز الفريق بالكأس في عيد ميلاد شقيقها.

وبادر نادي شباب الأهلي بالتواصل مع والد الطفلة في اليوم التالي للمباراة، حيث تم توجيه دعوة رسمية لشمة للحضور إلى مقر النادي، خلال تدريبات الفريق، التي جرت أمس، وتم الاحتفال بعيد ميلادها بمشاركة اللاعبين والجهازين الفني والإداري، في أجواء مميزة أعادت البسمة إلى وجهها، والتقطت الطفلة الصور التذكارية مع المدرب البرتغالي باولو سوزا واللاعب يحيى الغساني وعدد من النجوم، فضلاً عن صورة جماعية مع الفريق.

وقال فهد عبدالرحمن، والد الطفلة شمة، لـ«الإمارات اليوم»: «تلقيت اتصالاً من النادي في اليوم التالي للمباراة، وحددوا موعداً للاحتفال، وكانت المفاجأة كبيرة للبنت. اللاعبون احتفلوا بها وقطعوا كعكة عيد الميلاد معها، ووعدوها بالفوز بكأس السوبر الإماراتي - القطري».

وأضاف: «اللاعبون أكدوا لشمة أن عليها الحضور في قطر خلال شهر يناير لمساندة الفريق، ووعدوها بأن يعودوا بالكأس، بل قالوا لها إنهم سيحضرون الكأس إلى البيت أيضاً، اليوم شمة فرحت جداً، وبالتأكيد سأصطحبها معي إلى قطر».

وكانت شمة قد قالت في الفيديو الذي نشرته «الإمارات اليوم» عبر حساباتها الرقمية: «اليوم عيد ميلادي، وما أريد أخسر يوم المباراة»، في كلمات صادقة لامست مشاعر الجماهير، لتتحول قصتها إلى لحظة عاطفية جميلة جسدت العلاقة الخاصة بين النادي وجماهيره.

ونال الفيديو العديد من التعليقات وإشارات الإعجاب من الجمهور والتعاطف مع بكاء الطفلة، وعلق بعضهم مُطالباً إدارة نادي شباب الأهلي بتكريم الطفلة، كما تمنى آخرون أن ترتسم السعادة على وجهها في البطولات القادمة للفريق.

والد الطفلة:

