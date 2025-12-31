لاعب النصر جوستافو أليكس يُجري عملية جراحية ناجحة

أعلن نادي النصر عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعبه، جوستافو أليكس، التي أُجريت، أمس، في مدينة بورتو البرتغالية، تحت إشراف الطاقم الطبي المختص.

وأوضح النادي، عبر موقعه الرسمي، أن الفحوص الطبية أكدت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، نتيجة الإصابة التي تعرّض لها خلال مباراة النصر والبطائح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ما استدعى التدخل الجراحي.

وسيبدأ اللاعب، خلال الفترة المقبلة، مرحلة التعافي والتأهيل، وفق البرنامج الطبي المقرر من الجهاز الطبي، تمهيداً لعودته إلى الملاعب بعد اكتمال جاهزيته.