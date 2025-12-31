«الانضباط» تُعاقب أندية في دوري «الأولى» والمراحل السنية

خلت قرارات لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، التي صدرت أمس، من أي عقوبات انضباطية بحق أندية دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عقب انتهاء مباريات الجولة الـ10 من البطولة، لكن العقوبات شملت عقوبات أندية ولاعبين في دوري الدرجة الأولى والمراحل السنية، فقد قررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار لنادي فرسان هيسبانيا، لقيام أحد جماهيره بالتلفظ على حكام المباراة، خلال مباراة في دوري تحت 13 سنة (ب)، وفي المباراة ذاتها تقرر إيقاف لاعب فرسان هيسبانيا، سالم أحمد محمود عزيز تاج البلوشي، مباراتين، وتغريمه 5000 درهم لمحاولة التهجم على حكم المباراة.

وفي دوري أندية الدرجة الأولى قررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار لمدير فريق نادي مصفوت، أحمد سلطان الكعبي، وتغريمه 5000 درهم، للتلفظ على مدير الفريق المنافس، كما قررت توجيه عقوبة الإنذار لمدير فريق نادي يونايتد، روبرتو بارونيو، وتغريمه 5000 درهم للتلفظ على مدير الفريق المنافس.

ووجهت اللجنة عقوبة الإنذار لنادي سيتي، لمخالفته قرار لجنة الطب الرياضي، وذلك لعدم قيامه بتحديث البيانات المكانية للنادي.

وفي مسابقة كأس رئيس الدولة، قررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار لنادي دبا لمخالفته قرار لجنة الطب الرياضي، وذلك لعدم قيامه بتحديث البيانات المكانية للنادي، وتغريمه 7276 درهماً رسوم الفحص.

وفي مسابقة دوري تحت 15 سنة (ج) قررت اللجنة إيقاف حارس مرمى نادي جي ريدز، سيف إسلام حسن نبيل عبدالعظيم الحيني، مباراتين وتغريمه 5000 درهم للتلفظ على لاعبي الفريق المنافس، وفي المسابقة ذاتها قررت إيقاف لاعب نادي حتا، حارب كمال خلفان، مباراتين، وتغريمه 5000 درهم للتلفظ على حكم المباراة.